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Зайцехвост (лагурус)

Зайцехвост (лагурус)

С каждым годом эффектный и очень милый зайцехвост пользуется все большей популярностью у садоводов. Это травянистое растение с нежными и пушистыми колосовидными соцветиями, которые привносят в сад нотку оригинальности и очарования.

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