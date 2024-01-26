Экспорт русской говядины стал рекордным в 2023 году

В 2023 году экспорт говядины из России составил рекордную 41 тысячу тонн.РИА Новости со ссылкой на материалы Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка сообщает, что уже в этом году поставки смогут достичь новых максимальных показателей.