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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Авангарда» Маклауд прибыл в Омск: «Очень рад. Знаю, что здесь отличная организация и одни из лучших болельщиков в КХЛ»

«Очень рад быть здесь. Я знаю, что здесь отличная организация, у «Авангарда» одни из самых лучших болельщиков в лиге.

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