Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

☀️ По данным ЦГМС в Волгоградской области 22 февраля: Облачно с прояснением. Утром и днем местами снег, метель.
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☀️ По данным ЦГМС в Волгоградской области 22 февраля: Облачно с прояснением. Утром и днем местами снег, метель.