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Несекретные материалы

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Нанесет ли киевский режим удар 9 мая – и как именно?

Нанесет ли киевский режим удар 9 мая – и как именно?

Звучащие в последнее время из Киева вполне конкретные заявления относительно совершения террористической атаки на Москву в день празднования 80-летия Великой Победы уже не оставляют ни малейших сомнений относительно серьезности намерений тамошней хунты претворить свои гнусные угрозы в жизнь.

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