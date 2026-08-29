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«Озеро Америка» еще больше топит республиканцев на выборах в Конгресс

«Озеро Америка» еще больше топит республиканцев на выборах в Конгресс

Переименование озера Онтарио в «озеро Америка» и другие спорные решения Дональда Трампа могут дать демократам дополнительные козыри на выборах в Конгресс.

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