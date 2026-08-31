Житель Лабытнанги получил условный срок за избиение женщины

Суд в Лабытнанги приговорил местного жителя к условному сроку за избиение. Мужчина во время ссоры три раза ударил женщину по голове, сообщила прокуратура ЯНАО.
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