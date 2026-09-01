Собянин сообщил о планах открыть еще три причала на Москве-реке

До завершения 2026 года число причалов на регулярных маршрутах Москвы-реки увеличат еще на три. По словам Сергея Собянина, на четвертом маршруте откроют Воробьевскую Набережную и Новодевичьи Пруды, а на третьем — Красные Холмы.
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