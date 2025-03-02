«Индиана» подпишет 10-дневный контракт с центровым Тони Брэдли

Центровой (27 лет, 208 см) играет в G-лиге за фарм-клуб «Атланты», набирая 14 очков, 10,6 подбора и 1,1 блок-шота в среднем.
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