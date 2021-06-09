В Курганской области дан старт мероприятиям «Лаборатории безопасности» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в летних лагерях

В Курганской области дан старт мероприятиям «Лаборатории безопасности» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в летних лагерях в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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