Короткие импульсы «розового шума» во время сна помогают мозгу очищаться

Сон под воздействием импульсов розового шума — фоновых звуков, напоминающих мягкий радиошум, — по-видимому, усиливает циркуляцию жидкости в мозге и тем самым может способствовать выведению продуктов жизнедеятельности, накопление которых связано с такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера.
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