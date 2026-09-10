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Медицина 2.0

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Короткие импульсы «розового шума» во время сна помогают мозгу очищаться

Короткие импульсы «розового шума» во время сна помогают мозгу очищаться

Сон под воздействием импульсов розового шума — фоновых звуков, напоминающих мягкий радиошум, — по-видимому, усиливает циркуляцию жидкости в мозге и тем самым может способствовать выведению продуктов жизнедеятельности, накопление которых связано с такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера.

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