Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, возглавлявший правительство страны с 2010 по 2014 годы, заявил, что США имеют возможность сместить президента государства Владимира Зеленского с его поста при помощи нового майдана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии