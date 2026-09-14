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Вести Севастополь

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В Севастополе с 21 сентября вводят запрет на остановку и стоянку на участке улицы Ивана Голубца

В Севастополе с 21 сентября вводят запрет на остановку и стоянку на участке улицы Ивана Голубца

На участке улицы Ивана Голубца запретят остановку и стоянку транспортных средств. С 21 сентября запрет на остановку и стоянку транспорта вводится на участке от дома № 21 по улице Ивана Голубца до пересечения с улицей Льва Толстого.

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