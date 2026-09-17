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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аллен Айверсон включил Леброна и Карри в Топ-5 лучших игроков всех времен

Легендарный разыгрывающий НБА Аллен Айверсон составил Топ-5 лучших игроков всех времен. В подборку экс-игрока «Филадельфии» вошли Майкл Джордан , Кобе Брайант , Леброн Джеймс , Шакил О ’Нил и Стефен Карри .

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