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Ротенберг поздравил с Днем знаний: «Люди, работающие в хоккее, знают, что учиться нужно каждый день. Знания ведут нас к победам! ‍ »

«Поздравляю всех с Днем знаний! 1 сентября – поистине особенный день. Сегодня мы все вспоминаем школьные годы, своих любимых учителей, немного ностальгируем по детству.

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