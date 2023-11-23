Хористы из центра «Радость» завоевали награду на Всероссийском фестивале

Хор «Лад» стал лауреатом XII Всероссийского благотворительного хорового фестиваля «Осеннее многоголосие», посвященного 150-летию со дня рождения выдающегося композитора и пианиста Сергея Васильевича Рахманинова.
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