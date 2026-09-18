Еврокомиссар Кубилюс: Россия — мощный противник

Россия является «мощным противником» для Европы, и ЕС следует «отказаться от мечтаний» о ее распаде или о проблемах в экономике страны.
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