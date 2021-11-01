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Поставщики газа подняли тарифы на ноябрь до 40 гривен

Газоснабжающие компании Украины обнародовали месячные тарифы на газ для населения в ноябре. Однако большинство поставщиков отказались от месячных планов, оставив только годовое предложение, которое действует с 1 мая 2021 года до 30 апреля 2022 года.

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