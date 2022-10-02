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Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал доступ к сайту аудиостриминговой платформы SoundCloud

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал доступ к сайту аудиостриминговой платформы SoundCloud

По требованию Генеральной прокуратуры России был ограничен доступ к сайту платформы потокового аудио SoundCloud, таковы данные службы ограничения доступа к сайтам Роскомнадзора.

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