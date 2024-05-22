Сегодня плановые отключения электричества коснутся только Астрахани. Но 60 улиц во всех районах

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 20:00. В среду, 22 мая, плановые отключения электричества коснутся 60 улиц и переулков Астрахани: Самое короткое отключение продлится 8 часов, самое длительное - 11 часов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии