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Сегодня плановые отключения электричества коснутся только Астрахани. Но 60 улиц во всех районах

Сегодня плановые отключения электричества коснутся только Астрахани. Но 60 улиц во всех районах

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 20:00. В среду, 22 мая, плановые отключения электричества коснутся 60 улиц и переулков Астрахани: Самое короткое отключение продлится 8 часов, самое длительное - 11 часов.

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