«РТ-МедТех» оснастил медкабинеты в Крыму новым оборудованием

Фото: «РТ-Медицинские технологии» Единый центр компетенций «РТ-Медицинские технологии» Госкорпорации Ростех передал сертификаты на оснащение медицинских кабинетов в образовательные учреждения Севастополя и Симферополя.
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