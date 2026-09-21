Киевский режим делает все, чтобы воспрепятствовать поставкам продуктов питания и медикаментов в Алешки Херсонской области, там сложилась критическая ситуация и ВС РФ помогают решить эту проблему.
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