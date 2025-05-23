Почти пять тысяч девятиклассников Петербурга собираются сдавать два экзамена на ОГЭ

Для желающих пойти в десятый класс практически ничего не изменится Почти пять тысяч девятиклассников Санкт-Петербурга собираются сдавать два Основных государственных экзамена, чтобы пойти учиться в колледж.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии