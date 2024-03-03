Сhainalysis: Трафик криптомиксера Tornado Cash упал на 93%

Аналитики платформы Chainalysis выявили, что объемы цифровых активов отправленных в адрес криптомиксера Tornado Cash, за 2023 год упали на 93% по сравнению со средними показателями до введения санкций со стороны Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).