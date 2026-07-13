В Липецке перекрыли движение у памятника Танкистам из-за ремонта коллектора

В Липецке временно ограничили движение транспорта в районе памятника Танкистам. Специалисты приступили к аварийно-восстановительным работам на поврежденном напорно-самотечном коллектореВ Липецке временно ограничили движение транспорта в районе памятника Танкистам - специалисты приступили к аварийно-восстановительным работам на поврежденном напорно-самотечном коллекторе диаметром 800 мм.