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Новости Липецка

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В Липецке перекрыли движение у памятника Танкистам из-за ремонта коллектора

В Липецке перекрыли движение у памятника Танкистам из-за ремонта коллектора

В Липецке временно ограничили движение транспорта в районе памятника Танкистам. Специалисты приступили к аварийно-восстановительным работам на поврежденном напорно-самотечном коллектореВ Липецке временно ограничили движение транспорта в районе памятника Танкистам - специалисты приступили к аварийно-восстановительным работам на поврежденном напорно-самотечном коллекторе диаметром 800 мм.

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