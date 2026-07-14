Эксперт КФУ Сайфутдинова дала советы по летнему офисному гардеробу

Летом вопрос офисного гардероба становится особенно актуальным. Какие ткани предпочесть, допустимы ли шорты и открытая обувь, а также с какими принтами можно экспериментировать, рассказала доцент кафедры конструктивно-дизайнерского проектирования Института дизайна и пространственных искусств КФУ Аделя Сайфутдинова.