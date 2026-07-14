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Татар-информ

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Эксперт КФУ Сайфутдинова дала советы по летнему офисному гардеробу

Эксперт КФУ Сайфутдинова дала советы по летнему офисному гардеробу

Летом вопрос офисного гардероба становится особенно актуальным. Какие ткани предпочесть, допустимы ли шорты и открытая обувь, а также с какими принтами можно экспериментировать, рассказала доцент кафедры конструктивно-дизайнерского проектирования Института дизайна и пространственных искусств КФУ Аделя Сайфутдинова.

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