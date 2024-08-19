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Алаудинов раскрыл потери техники ВСУ в Курской области за сутки

Алаудинов раскрыл потери техники ВСУ в Курской области за сутки

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов рассказал, что бойцы подразделения уничтожили технику ВСУ в Курской области.

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