Российские туристы массово устремились в популярную страну Азии

Турпоток россиян в Китай достиг 1,5 миллиона визитов в 2024 году против 734 тысяч в 2023 году. О массово устремившихся в популярную страну Азии гражданах РФ рассказала глава Национального туристического офиса КНР в Москве г-жи Ван Жуй в беседе с «Вестником АТОР».