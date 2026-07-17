Минпромторг вводит новый ГОСТ на хоккейный лед с 1 сентября

С 1 сентября текущего года в России начнет действовать новый ГОСТ на искусственный хоккейный лед. Заместитель министра промышленности и торговли Геннадий Абраменков объяснил, что новые стандарты обеспечат безопасность и улучшат условия на ледовых аренах.
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