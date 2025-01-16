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Совбез Белоруссии: Киев активно вербует белорусов через соцсети для сбора данных

Совбез Белоруссии: Киев активно вербует белорусов через соцсети для сбора данных

Специальные службы Украины активно вербуют через интернет белорусских граждан для сбора данных. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью изданию "СБ.

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