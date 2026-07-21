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Царьград

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Оперативный штаб: атака ВСУ на Белгородщину привела к гибели человека

Оперативный штаб: атака ВСУ на Белгородщину привела к гибели человека

В Белгородской области в результате атак ВСУ погиб один человек, шестнадцать ранены. Мужчина скончался от удара дрона по предприятию в селе Головино, где также была повреждена ГАЗель, сообщается в региональном оперативном штабе.

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