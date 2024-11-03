Скоро будут раскрыты новые тайны Вселенной

На горной вершине на севере Чили готовится к запуску самая большая в мире цифровая камера. Ее задача проста, но амбициозна - сфотографировать все ночное небо в мельчайших деталях и раскрыть некоторые из самых глубоких тайн Вселенной.
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