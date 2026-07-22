Репер P.Diddy не может даже связаться с адвокатами из-за тюремных ограничений

Адвокаты Шона «Diddy» Комбса испытывают серьёзные трудности с подготовкой защиты по гражданскому иску продюсера Родни «Lil Rod» Джонса — причина в том, что рэпер находится в заключении и у юристов не получается своевременно с ним связаться.
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