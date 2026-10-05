Фокус и локус в отношениях

И авторы писем и комментаторы, стремясь определить правильный ход в отношениях с кем-то, смотрят куда угодно, но не туда куда надо.
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