18 января главный генератор мемов немецкой политики Анна-Лена Бербок отличилась в очередной раз. После совещания кабинета министров по вопросам бюджетной […] The post Бербок обиделась и убежала: Украине не дали 3 миллиарда appeared first on Медиакратия.
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