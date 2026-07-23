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Психолог Изюменко заявила, что подростков с зависимостью необходимо изолировать от семьи и опасной среды

Психолог Изюменко заявила, что подростков с зависимостью необходимо изолировать от семьи и опасной среды

Клинический психолог, аддиктолог и основатель клуба для родителей проблемных подростков Лоза Александра Изюменко заявила, что подростков с зависимостью необходимо изолировать от семьи и опасной среды для эффективного лечения.

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