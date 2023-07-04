БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Генерал потребовал от военкоров «закрыть кипиш» вокруг плацдарма ВСУ у Антоновского моста

Генерал потребовал от военкоров «закрыть кипиш» вокруг плацдарма ВСУ у Антоновского моста

Михаил Рябов.   ВСУ до сих пор не выбиты с плацдарма у Антоновского моста, здесь продолжаются кровопролитные бои, рассказал «ПолитНавигатору» глава движения «РУСОВ» Андрей Родионов, ссылаясь на данные от командиров, воюющих на Херсонском направлении.

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