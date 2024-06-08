Экс-главу «Автодора» Кельбаха обвиняют в злоупотреблении при строительстве ЦКАД

Бывшего председателя правления государственной компании «Автодор» Сергея Кельбаха обвиняют в масштабных злоупотреблениях должностными полномочиями при реализации федеральной целевой программы по строительству первой очереди Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области в 2014—2018 годах.
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