Что Ваша кожа говорит о Вашем здоровье

Ваша кожа - это лицо вашего здоровьяВаша кожа может быть окном в ваше основное здоровье, говорит Джозеф Джориццо из Университета Уэйк Форест, доктор медицинских наук, один из экспертов, который буквально написал книгу о кожных признаках внутренних заболеваний.
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