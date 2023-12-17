Что Ваша кожа говорит о Вашем здоровье

Ваша кожа - это лицо вашего здоровьяВаша кожа может быть окном в ваше основное здоровье, говорит Джозеф Джориццо из Университета Уэйк Форест, доктор медицинских наук, один из экспертов, который буквально написал книгу о кожных признаках внутренних заболеваний.