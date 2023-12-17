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Что Ваша кожа говорит о Вашем здоровье

Ваша кожа - это лицо вашего здоровьяВаша кожа может быть окном в ваше основное здоровье, говорит Джозеф Джориццо из Университета Уэйк Форест, доктор медицинских наук, один из экспертов, который буквально написал книгу о кожных признаках внутренних заболеваний.

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