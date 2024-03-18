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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

«Будет много ударов ракетами и дронам»: Запад сделал жесткое предупреждение

На Западе сделали жесткое предупреждение. Но на этот раз не России, а Украине. Британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube выразил уверенность, что в скором времени российская ракетная артиллерия начнет массово наносить удары по стратегическим украинским объектам.

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