«Будет много ударов ракетами и дронам»: Запад сделал жесткое предупреждение

На Западе сделали жесткое предупреждение. Но на этот раз не России, а Украине. Британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube выразил уверенность, что в скором времени российская ракетная артиллерия начнет массово наносить удары по стратегическим украинским объектам.