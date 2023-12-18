Залужный осудил действия Зеленского по увольнению всех областных военкомов

РИАМО – 18 дек. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный раскритиковал действия президента страны Владимира Зеленского по увольнению всех областных военкомов, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».
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