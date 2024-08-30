Веда Словена. ДРЕВЕН -день. Дожинки.

Ежегодно после окончания жатвы наши предки отмечали праздник Дожинки (Досевки). Так они Благодарили Матушку Землю и Природу за щедрость и заботу! Стефан Веркович в своей книге «Веда Словена» (1874 года издания) описывает как этот праздник отмечали болгары- помаки.