Ежегодно после окончания жатвы наши предки отмечали праздник Дожинки (Досевки). Так они Благодарили Матушку Землю и Природу за щедрость и заботу! Стефан Веркович в своей книге «Веда Словена» (1874 года издания) описывает как этот праздник отмечали болгары- помаки.
Веда Словена. ДРЕВЕН -день. Дожинки.
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Александр Николаевич
ДОЖИНКИ (обжинки, отжинки; госпожинки, оспожинки –досевки), комплекс обрядов, связанный с окончанием жатвы у славян.
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