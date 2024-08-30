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Велемудр. Мир тесен.

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  • Александр Николаевич
    ДОЖИНКИ (обжинки, отжинки; госпожинки, оспожинки –досевки), комплекс обрядов, связанный с окончанием жатвы у славян.Веда Словена. ДРЕ...
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Веда Словена. ДРЕВЕН -день. Дожинки.

Веда Словена. ДРЕВЕН -день. Дожинки.

Ежегодно после окончания жатвы наши предки отмечали праздник Дожинки (Досевки). Так они Благодарили Матушку Землю и Природу за щедрость и заботу! Стефан Веркович в своей книге «Веда Словена» (1874 года издания) описывает как этот праздник отмечали болгары- помаки.

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Комментарии
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Александр Николаевич
ДОЖИНКИ (обжинки, отжинки; госпожинки, оспожинки –досевки), комплекс обрядов, связанный с окончанием жатвы у славян.
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