Приколисты
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Приколисты

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Искренне желаю тому человеку, который придумал "ямочный ремонт" на дорогах, всю жизнь носить только штопаные носки!

Искренне желаю тому человеку, который придумал "ямочный ремонт" на дорогах, всю жизнь носить только штопаные носки!

Перестали сниться эротические сны. Неужели Роскомнадзор и тут подсуетился? - Петров. Ну кто так играет султана? Ты же владыка империи! Сорви с нее одежду, возьми ее! - Курочкина, мать твою! Ну кто так играет наложницу? Ты лежишь, как бревно, а должна двигаться и стонать!   Ассистентка - режиссеру: - Никанор Иванович, у Сидорова оттопырены штаны! Режиссер: - Да пошла ты на хрен со своим Сидоро.

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
🤣😂😂😂😂
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4 н.