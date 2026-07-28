Искренне желаю тому человеку, который придумал "ямочный ремонт" на дорогах, всю жизнь носить только штопаные носки!

Перестали сниться эротические сны. Неужели Роскомнадзор и тут подсуетился? - Петров. Ну кто так играет султана? Ты же владыка империи! Сорви с нее одежду, возьми ее! - Курочкина, мать твою! Ну кто так играет наложницу? Ты лежишь, как бревно, а должна двигаться и стонать! Ассистентка - режиссеру: - Никанор Иванович, у Сидорова оттопырены штаны! Режиссер: - Да пошла ты на хрен со своим Сидоро.