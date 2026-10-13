Благоустройство дворовых территорий в Дзержинске продолжается

Глава Дзержинска Михаил Клинков рассказал в своих социальных сетях, какая работа по благоустройству дворовых территорий проведена в город в этом году: «В этом году мы сделали комплексное благоустройство дворовых территорий в Дзержинске по девяти адресам: ул.