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Нижегородская правда

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Благоустройство дворовых территорий в Дзержинске продолжается

Благоустройство дворовых территорий в Дзержинске продолжается

Глава Дзержинска Михаил Клинков рассказал в своих социальных сетях, какая работа по благоустройству дворовых территорий проведена в город в этом году: «В этом году мы сделали комплексное благоустройство дворовых территорий в Дзержинске по девяти адресам: ул.

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