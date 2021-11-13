Как будет выглядеть школа в Воздвиженке, показали архитекторы

Как будет выглядеть школа в Воздвиженке, показали архитекторы

Завершилась защита проекта строительства школы в Воздвиженке. Согласно ему, в здании будет предусмотрен наземный переход, стены частично будут выполнены из стекла, а на верхнем этаже разместится обсерватория.

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