Как будет выглядеть школа в Воздвиженке, показали архитекторы

Завершилась защита проекта строительства школы в Воздвиженке. Согласно ему, в здании будет предусмотрен наземный переход, стены частично будут выполнены из стекла, а на верхнем этаже разместится обсерватория.
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