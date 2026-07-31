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Порядок, государство

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«Яркий велосипедист»: сотрудники Госавтоинспекции Ардонского района Северной Осетии научили детей безопасной езде

«Яркий велосипедист»: сотрудники Госавтоинспекции Ардонского района Северной Осетии научили детей безопасной езде

Сотрудники Госавтоинспекции Ардонского района Северной Осетии провели профилактическую акцию «Яркий велосипедист», направленную на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и повышение безопасности юных водителей двухколесного транспорта.

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