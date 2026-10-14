Россия и Китай по итогам 2026 года могут установить новый рекорд по объёму взаимной торговли. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И.
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