Бастрыкин: обвиняемые дали показания о заказчиках теракта в «Крокусе»

Как сообщил в ходе совещания у президента Владимира Путина председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, все четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» — Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализоду, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов — признали вину и дали детальные показания об обстоятельствах преступления, а также заказчиках и лицах, которые помогали им в подготовке к теракту.