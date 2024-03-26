Бастрыкин: обвиняемые дали показания о заказчиках теракта в «Крокусе»

Как сообщил в ходе совещания у президента Владимира Путина председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, все четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» — Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализоду, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов — признали вину и дали детальные показания об обстоятельствах преступления, а также заказчиках и лицах, которые помогали им в подготовке к теракту.
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