НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Ярослав Лихачев: «В «Локомотиве» у меня был хороший сезон: мы дошли до финала Кубка Гагарина. Но мне не давали той свободы, которая была нужна, не до конца в меня верили»

Нападающий « Амура » Ярослав Лихачев высказался о своем выступлении за « Локомотив ». Ранее хабаровский клуб выкупил 24-летнего игрока у «Локомотива».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии