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Калужские новости

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Учительница в Калужской области перевела мошенникам 400 тысяч

Учительница в Калужской области перевела мошенникам 400 тысяч

В поселке Воротынск учительница одной из школ стала жертвой мошенников, которые убедили ее взять кредит на сумму 400 тысяч рублей и перевести деньги на их счетВ поселке Воротынск учительница одной из школ стала жертвой мошенников, которые убедили ее взять кредит на сумму 400 тысяч рублей и перевести деньги на их счет.

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