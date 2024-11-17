Учительница в Калужской области перевела мошенникам 400 тысяч

В поселке Воротынск учительница одной из школ стала жертвой мошенников, которые убедили ее взять кредит на сумму 400 тысяч рублей и перевести деньги на их счетВ поселке Воротынск учительница одной из школ стала жертвой мошенников, которые убедили ее взять кредит на сумму 400 тысяч рублей и перевести деньги на их счет.